Расписание матчей Лиги Европы — 2025/2026 по футболу на 30 апреля
Сегодня, 30 апреля, состоятся первые матчи 1/2 финала Лиги Европы сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Расписание матчей Лиги Европы 30 апреля (время московское):
- 22:00. «Ноттингем Форест» (Англия) — «Астон Вилла» (Англия);
- 22:00. «Брага» (Португалия) — «Фрайбург» (Германия).
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
Действующим победителем турнира является «Тоттенхэм», который в финале минувшего сезона состязания обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 1:0.
Рекорды Лиги Европы УЕФА:
Комментарии