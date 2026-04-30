«Ограбление века». Тимур Лепсая — об обмене Игоря Дивеева на Лусиано Гонду

Футбольный агент Тимур Лепсая высказался о переходах защитника Игоря Дивеева и нападающего Лусиано Гонду, которые состоялись в январе 2026 года. Дивеев стал игроком санкт-петербургского «Зенита», Гонду — московского ЦСКА.

«Очень круто смотрятся люди, принявшие решение поменять Дивеева на Гонду (смеётся). Я говорил, что это суперневыгодная сделка для ЦСКА. Русских центральных защитников нету в природе, их нет, их очень мало. Если ты согласен на иностранного нападающего, то есть тебе по лимиту возможно ставить иностранцев вперёд, а это, ну, логичное решение — иметь русскую защиту и иностранцы нападающие, гораздо проще иностранного нападающего найти, чем найти центрального защитника уровня ЦСКА или «Зенита» с русским паспортом. Это же слепому очевидно. Просто это ограбление века», — сказал Лепсая в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».