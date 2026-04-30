Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кивёр перейдёт из «Арсенала» в «Порту» на постоянной основе — Скира

Комментарии

Португальский «Порту» выкупит права на защитника Якуба Кивёра у английского «Арсенала». Об этом сообщил журналист Николо Скира.

26-летний польский защитник выступает за «Порту» на правах аренды из «Арсенала» с сентября 2025 года.

«Якуб Кивёр станет игроком «Порту» на постоянной основе. Сумма трансфера из «Арсенала» составит € 20 млн. Согласованы условия личного контракта, рассчитанного до 2030 года», — написал Скира.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Якуб Кивёр провёл 24 матча, в которых отметился одной результативной передачей. Также на его счету восемь игр и одна голевая передача в Лиге Европы.

Материалы по теме
«Арсенал» и «Атлетико» всё-таки забили друг другу в полуфинале ЛЧ. Угадайте как
Видео
«Арсенал» и «Атлетико» всё-таки забили друг другу в полуфинале ЛЧ. Угадайте как
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android