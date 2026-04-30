Дасаев: ЦСКА будет биться со «Спартаком» за выход в Суперфинал Кубка, им нечего терять

Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев высказался в преддверии матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между красно-белыми и ЦСКА. Встреча пройдёт в среду, 6 мая, на стадионе «Лукой Арена». Начало — в 20:00 мск.

«Не загадываю заранее, какой будет матч. Игра будет тяжёлой, не надо смотреть, что ЦСКА пока не в форме. Кубковый матч — это совсем другое дело. ЦСКА тоже нечего терять, у них остался только Кубок. Они тоже будут биться со «Спартаком» за выход в Суперфинал. Конечно, хотелось бы, чтобы победил «Спартак» и вышел в финальную стадию», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.