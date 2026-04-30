Дасаев: ЦСКА будет биться со «Спартаком» за выход в Суперфинал Кубка, им нечего терять
Поделиться
Бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев высказался в преддверии матча 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между красно-белыми и ЦСКА. Встреча пройдёт в среду, 6 мая, на стадионе «Лукой Арена». Начало — в 20:00 мск.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала. Этап 2 (Путь регионов)
06 мая 2026, среда. 20:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Не загадываю заранее, какой будет матч. Игра будет тяжёлой, не надо смотреть, что ЦСКА пока не в форме. Кубковый матч — это совсем другое дело. ЦСКА тоже нечего терять, у них остался только Кубок. Они тоже будут биться со «Спартаком» за выход в Суперфинал. Конечно, хотелось бы, чтобы победил «Спартак» и вышел в финальную стадию», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 апреля 2026
-
11:29
-
11:25
-
11:15
-
11:10
-
11:10
-
11:06
-
11:03
-
11:02
-
10:57
-
10:45
-
10:40
-
10:32
-
10:31
-
10:25
-
10:23
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:58
-
09:58
-
09:45
-
09:36
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:10
-
09:08
-
09:01
-
08:42
-
08:30
-
08:30
-
08:18
-
08:00
-
07:57
-
07:15