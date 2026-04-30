«ЦСКА повёлся на желание Челестини». Генич — об обмене Дивеева на Гонду

Российский комментатор Константин Генич высказался о переходах защитника Игоря Дивеева и нападающего Лусиано Гонду, которые состоялись в январе 2026 года. Дивеев стал игроком санкт-петербургского «Зенита», Гонду — московского ЦСКА.

«ЦСКА же — команда с отличным тренерским штабом аналитическим и отличной медицинской службой, которая наверняка всё это проанализировала. Клуб, мне кажется, повёлся на желание Челестини, потому что, насколько я знаю, именно он первый… Даже Дивеев сам сказал, что Челестини сказал: «Есть вариант с «Зенитом», ты как на это смотришь?» И в итоге эта сделка совершилась. Потому что если тренер игроку говорит: «Слушай, ну вот мне там не нравится, что ты так не бежишь быстро, как мне бы хотелось». Ну, и вот», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».