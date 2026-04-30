Игрок «Зенита» Кондаков высказался о травме Вадима Шилова

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков высказался о травме своего одноклубника Вадима Шилова. Ранее молодой россиянин повредил крестообразную связку колена на тренировке петербургской команды.

«Я был на тренировке, на которой Вадик порвал «кресты». Сильно расстроился из-за этого, попытался поддержать. Сказал ему: «Если что-то нужно, дай знать, я постараюсь сделать». Сейчас мы проводим меньше времени вместе, но всегда разговариваем, когда бываю на базе. Уверен, что Вадик восстановится. У него всё для этого есть, и он вернётся ещё лучше, чем был», — сказал Кондаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.