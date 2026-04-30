Бубнов: Шпилевский так и не понял, что такое российский футбол

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об Алексее Шпилевском, который покинул пост главного тренера клуба «Пари НН». О расставании с 38-летним специалистом нижегородцы объявили 28 апреля. После 27 туров Мир РПЛ «Пари НН» занимает 15‑ю строчку в турнирной таблице, имея в активе 22 очка.

«Об этом был разговор давно, и я говорил, что Шпилевский — это тренер-теоретик, а не практик. Он очень красиво говорит, блин… О высоких материях, тактике, всём, но вообще не знает, что такое российский футбол и так и не понял этого», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Шпилевский ранее работал в «Арисе», «Кайрате» и «РБ Лейпциг».