«Как бы «Локомотив» не выстрелил себе в ногу». Генич — о возможной смене спортдиректора

Российский комментатор Константин Генич рассказал, что московский «Локомотив» может заменить спортивного директора Дмитрия Ульянова на бывшего голкипера железнодорожников Маринато Гильерме, который уже работает в структуре клуба.

«С ним [Ульяновым] действительно могут расстаться и выплатить какую-то неустойку до конца года. Но то, что будет Гильерме, тоже слышал, здесь как бы «Локомотив» не выстрелил себе в ногу. Не знаю Гильерме относительно менеджерских функций в качестве переговорщика, как он себя чувствует и насколько хорошо и глубоко знает русский рынок», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».