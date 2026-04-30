Тренер «Шахтёра» Туран высказался о предстоящем матче 1/2 финала ЛК с «Кристал Пэлас»

Главный тренер украинского «Шахтёра» Арда Туран поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги конференций с английским «Кристал Пэлас». Встреча состоится сегодня, 30 апреля. Команды будут играть на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове (Польша). Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.

«Хотим сыграть лучше и выйти в финал. Мы полны энтузиазма, но если будем действовать только под влиянием эмоций, станем допускать ошибки. Нужно сохранять холодную голову и придерживаться плана на игру», — приводит слова Турана официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится в Англии в четверг, 7 мая.