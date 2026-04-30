Александр Бубнов отреагировал на слова Гаттузо, что он готов работать в России

Футбольный эксперт Александр Бубнов отреагировал на слова бывшего главного тренера сборной Италии Дженнаро Гаттузо, что он готов работать в российском клубе.

— Ждём Дженнаро Гаттузо? Хотели бы видеть Гаттузо тренером одной из команд РПЛ?

— Да. Потому что по стилистике это его чемпионат. Бегать, мочить всех в раздевалке, на поле. Структура игры, стилистика игры [подходящие]. Будет весело. Думаю, ему никто конкуренцию там не составит. Талалаев и в подмётки ему не годится. Как игрок… Ну, куда выше его? У нас и близко таких тренеров нет с таким игроцким прошлым. Плюс опыт у него большой, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».