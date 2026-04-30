Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Кульчий: «Локо» победа нужна больше, чем «Динамо» — команда борется за попадание в тройку

Бывший футболист и тренер московского «Динамо» Александр Кульчий высказался о предстоящем матча 28-го тура Мир РПЛ с «Локомотивом». Игра состоится 1 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
01 мая 2026, пятница. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра с «Локомотивом» — московское дерби. Такие матчи всегда проходят в напряжённой обстановке. «Локомотиву» победа нужна больше. Команда борется за попадание в тройку. Для «Динамо» же это будет репетицией перед ответной кубковой игрой. Состав будет выбран из тех ребят, кто будет играть и в Кубке с «Краснодаром». Матч будет в напряжённой обстановке. Трудно определить победителя. По игре «Локомотив» и «Динамо» смотрятся неплохо», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Локомотив» идёт на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» занимает восьмую строчку.

