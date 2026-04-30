Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
«Выскажусь в конце сезона, вижу много плохого». Криштиану Роналду — о саудовской лиге

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мыслями по поводу критики чемпионата Саудовской Аравии в нынешнем сезоне. По состоянию на сегодняшний день «Аль-Наср» занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя в лице «Аль-Хиляля» на восемь очков.

«Все жалуются. Все делают больше, чем должны. Это футбол, а не война. Мы знаем, что все борются и хотят победить, но не всё дозволено. Я выскажусь в конце сезона, потому что вижу много плохого. Многие игроки публикуют жалобы на судей, лигу, проект. Думаю, это неправильно и не соответствует целям. Мы должны подавать пример не только здесь, но и для Европы, если хотим конкурировать с ними за звание одной из лучших лиг мира. Думаю, что нам следует прекратить это, проанализировать ситуацию и поговорить с саудовской лигой, потому что, на мой взгляд, это уже не футбол», – приводит слова Роналду Record.

