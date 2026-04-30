Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Ринат Дасаев оценил игру «Спартака» при новом главном тренере Карседо

Ринат Дасаев оценил игру «Спартака» при новом главном тренере Карседо
Бывший футболист московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался о работе главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо.

«Пока «Спартак» находится в хорошей форме и выигрывает. Играют неплохо. Но хотелось бы, чтобы это было не только эти полгода, но и в следующем году были бы в такой же форме. Будем надеяться, переживать и болеть за них. Пока они молодцы! Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 48 очков за 27 матчей.

