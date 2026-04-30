Ринат Дасаев оценил игру «Спартака» при новом главном тренере Карседо

Бывший футболист московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался о работе главного тренера красно-белых Хуана Карлоса Карседо.

«Пока «Спартак» находится в хорошей форме и выигрывает. Играют неплохо. Но хотелось бы, чтобы это было не только эти полгода, но и в следующем году были бы в такой же форме. Будем надеяться, переживать и болеть за них. Пока они молодцы! Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 48 очков за 27 матчей.