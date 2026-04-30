Воспитанник «Зенита» Кондаков: Семак всегда говорит, что верит в меня

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков рассказал об отношениях с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком. По словам футболиста, тренер вселяет в него веру.

«С Сергеем Богдановичем сложились доверительные отношения. Благодарю за то, что он даёт мне шансы. Он всегда говорит, что верит в меня, просит не задирать нос и работать. А я, выходя на поле, показываю, что готов трудиться», — сказал Кондаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, в текущем сезоне Даниил Кондаков провёл за «Зенит» 12 матчей и отдал три результативные передачи — это его дебютный сезон на профессиональном уровне.