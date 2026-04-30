Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канада выделит дополнительно $ 106 млн на обеспечение безопасности проведения ЧМ-2026

Комментарии

Федеральное правительство Канады выделит до 145 млн канадских долларов ($ 106 млн) на обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу, чтобы помочь местным городам-организаторам — Ванкуверу и Торонто — справиться с растущими расходами, связанными с беспрецедентным масштабом привлечения полицейских сил в ходе футбольного турнира. Об этом сообщил The Globe and Mail.

Отмечается, что эти средства, о выделении которых было объявлено в среду, 29 апреля, в Торонто, помогут полиции отслеживать и предотвращать потенциальные угрозы безопасности. Обеспечение безопасности стало одной из самых затратных статей расходов при проведении мероприятия под эгидой ФИФА, которое в июне впервые пройдёт на территории Канады одновременно с городами-организаторами в США и Мексике.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android