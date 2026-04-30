Канада выделит дополнительно $ 106 млн на обеспечение безопасности проведения ЧМ-2026

Федеральное правительство Канады выделит до 145 млн канадских долларов ($ 106 млн) на обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу, чтобы помочь местным городам-организаторам — Ванкуверу и Торонто — справиться с растущими расходами, связанными с беспрецедентным масштабом привлечения полицейских сил в ходе футбольного турнира. Об этом сообщил The Globe and Mail.

Отмечается, что эти средства, о выделении которых было объявлено в среду, 29 апреля, в Торонто, помогут полиции отслеживать и предотвращать потенциальные угрозы безопасности. Обеспечение безопасности стало одной из самых затратных статей расходов при проведении мероприятия под эгидой ФИФА, которое в июне впервые пройдёт на территории Канады одновременно с городами-организаторами в США и Мексике.