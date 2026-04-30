Кульчий: «Краснодар» хорошо играет дома, но «Динамо» должно пройти дальше в Кубке

Бывший главный тренер московского «Динамо-2» Александр Кульчий высказался о предстоящем ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Краснодар» — «Динамо». Встреча состоится 7 мая. В первом матче команды сыграли вничью — 0:0.

«У «Динамо» вернулись игроки после тяжёлых травм. Они набрали кондиции. Результат и качество игры в последнем матче были хорошие. Вполне могут пройти «Краснодар». Предстоящий тур в РПЛ покажет, в каком сочетании «Динамо» выйдет на игру с «Краснодаром». Времени между матчами достаточно для восстановления. «Быки» здорово играют дома. Но для «Динамо» это важный матч. Команда должна пройти дальше», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.