Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Кульчий: «Краснодар» хорошо играет дома, но «Динамо» должно пройти дальше в Кубке

Бывший главный тренер московского «Динамо-2» Александр Кульчий высказался о предстоящем ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Краснодар» — «Динамо». Встреча состоится 7 мая. В первом матче команды сыграли вничью — 0:0.

«У «Динамо» вернулись игроки после тяжёлых травм. Они набрали кондиции. Результат и качество игры в последнем матче были хорошие. Вполне могут пройти «Краснодар». Предстоящий тур в РПЛ покажет, в каком сочетании «Динамо» выйдет на игру с «Краснодаром». Времени между матчами достаточно для восстановления. «Быки» здорово играют дома. Но для «Динамо» это важный матч. Команда должна пройти дальше», — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

