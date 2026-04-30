Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Тренер «Крыльев» — перед матчем со «Спартаком»: обыграли «Локо», хотим продолжить серию

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов высказался в преддверии матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Команды встретятся 1 мая в Самаре.

«Приятно побеждать сильные команды, мы только что обыграли «Локомотив», который борется за третье место. Хотим продолжить эту серию. Таблица заставляет нас не думать о соперниках, а думать об очках и нашей игре», — сказал Сергей Булатов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Крылья Советов» идут на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарская команда набрала 26 очков за 27 матчей. «Спартак» набрал 48 очков и идёт на четвёртой строчке.

