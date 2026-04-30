«Это станет достоянием республики». Агент Батракова — об интересе «ПСЖ» к футболисту

Владимир Кузьмичёв, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, что скауты «ПСЖ» и других клубов изъявляют желание посетить один из матчей железнодорожников, чтобы посмотреть вживую на 20-летнего хавбека красно-зелёных.

«Пока нет информации, когда получится прилететь. Но я думаю, что это станет достоянием республики, информация будет. По крайней мере, до нас доходила такая информация, что у них есть желание приехать посмотреть живьём на Алексея. Это не только скауты ПСЖ», — приводит слова Кузьмичёва ТАСС.

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 34 матча, забил 17 голов и отдал 11 ассистов.