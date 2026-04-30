Главная Футбол Новости

Определены судейские назначения на матчи 28-го тура РПЛ

Определены судейские назначения на матчи 28-го тура РПЛ
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

1 мая, пятница

«Крылья Советов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасёв. Помощники судьи – Алексей Лунев, Алексей Ермилов; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Алексей Сухой; АVAR – Артём Чистяков; инспектор – Виктор Кулагин.

«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Андрей Прокопов; VAR – Анатолий Жабченко; АVAR – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Мацюра.

2 мая, суббота

«Динамо» Махачкала – «Ростов»: судья – Василий Казарцев. Помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Евгений Галимов; VAR – Павел Шадыханов; АВVAR – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

«Балтика» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский. Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Алексей Ширяев; резервный судья – Артур Сагдиев; VAR – Иван Абросимов; АVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Зуев.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Никита Новиков; VAR – Павел Кукуян; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.

3 мая, воскресенье

«Сочи» – «Оренбург»: судья – Сергей Цыганок. Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Игорь Капленков; VAR – Артём Чистяков; АVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Андрей Иванов.

«Акрон» – «Краснодар»: судья – Евгений Буланов. Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Станислав Матвеев; VAR – Сергей Иванов; АVAR – Рафаэль Шафеев; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ахмат» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан. Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Кирилл Левников; АVAR – Ранэль Зияков; инспектор – Николай Иванов.

