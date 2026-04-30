Кузнецов: ЦСКА вышел из гонки за третье место, но оставшиеся матчи надо выигрывать

Бывший футболист ПФК ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о предстоящем матче московского клуба с «Зенитом» в рамках 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Зенит» — фаворит. Команда борется за чемпионство, очки очень нужны. ЦСКА вышел из гонки за третье место. Будет сложно. ЦСКА проиграл столько игр! Со второго места спустился на шестое — это не амбиции клуба. Но чемпионат надо доигрывать. Не надо смотреть на конфликты, которые были внутри. Каждый футболист играет за клуб. Надо доказывать и выигрывать оставшиеся игры», — сказал Дмитрий Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.