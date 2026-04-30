Инал Танашев обслужит матч ЦСКА — «Зенит» в 28-м туре РПЛ

Бригада арбитров во главе с Иналом Танашевым (Нальчик) будет работать на матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Зенит». Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Встреча состоится в субботу, 2 мая. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Начало матча — в 19:00 мск.

ЦСКА – «Зенит»: судья – Инал Танашев. Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Адлан Хатуев; резервный судья – Никита Новиков; VAR – Павел Кукуян; АVAR – Роман Галимов; инспектор – Александр Колобаев.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 45 очков за 27 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 59 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 60 очков.