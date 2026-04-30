Евгений Кукуляк рассудит московское дерби «Локомотив» — «Динамо» в 28-м туре РПЛ

Бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга) будет работать на матче 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Динамо» Москва. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Встреча состоится в пятницу, 1 мая. Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало матча — в 19:30 мск.

«Локомотив» – «Динамо» Москва: судья – Евгений Кукуляк. Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Андрей Прокопов; VAR – Анатолий Жабченко; АVAR – Кирилл Левников; инспектор – Сергей Мацюра.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 38 очков за 27 матчей. «Локомотив» располагается на третьей строчке, заработав 49 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 60 очков.