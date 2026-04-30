Полузащитник «Зенита» Кондаков: очень бережно отношусь к деньгам

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков рассказал о своём отношении к деньгам.

«Хочу сказать спасибо родителям — благодаря им не трачу деньги на что попало, очень бережно к ним отношусь. Мама подсказывает, куда лучше вложить, чтобы просто так не лежали. Стараюсь прислушиваться. Даже перед дорогостоящей покупкой всегда звоню маме, спрашиваю, нужно ли мне это», — сказал Даниил Кондаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, в текущем сезоне Даниил Кондаков провёл за «Зенит» 12 матчей и отдал три результативные передачи — это его дебютный сезон на профессиональном уровне.