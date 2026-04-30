Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Александр Бубнов ответил, какие позиции нужно усилить «Спартаку»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, какие позиции нужно усилить московскому «Спартаку» в летнее трансферное окно.

«Значит, что «Спартаку» надо будет делать с учётом того, что [ужесточается] лимит на легионеров… Два крайних защитника высокого уровня им нужны. Вот. Плюс забивной нападающий, бомбардир. Обязательно нужен», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

После 27 туров Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 48 очков. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набравший 60 очков. Второй — санкт-петербургский «Зенит» (59).

