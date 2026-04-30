Мануэль Нойер получил самую низкую оценку в матчах 1/2 финала Лиги чемпионов — WhoScored

Голкипер немецкой «Баварии» Мануэль Нойер получил самую низкую оценку по версии WhoScored в первых матчах 1/2 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил WhoScored в социальной сети Х.

Оценка Мануэля Нойера за матч с французским «Пари Сен-Жермен» составила 4,83. «Бавария» проиграла на выезде в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счётом 4:5. При этом игроки «Пари Сен-Жермен» нанесли пять ударов в створ ворот «Баварии». Ответный матч состоится в Германии в среду, 6 мая.

В другой паре 1/2 финала Лиги чемпионов испанский «Атлетико» Мадрид сыграл вничью с английским «Арсеналом» — 1:1. Ответный матч состоится в Англии во вторник, 5 мая.