Мануэль Нойер получил самую низкую оценку в матчах 1/2 финала Лиги чемпионов — WhoScored
Голкипер немецкой «Баварии» Мануэль Нойер получил самую низкую оценку по версии WhoScored в первых матчах 1/2 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил WhoScored в социальной сети Х.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
Оценка Мануэля Нойера за матч с французским «Пари Сен-Жермен» составила 4,83. «Бавария» проиграла на выезде в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счётом 4:5. При этом игроки «Пари Сен-Жермен» нанесли пять ударов в створ ворот «Баварии». Ответный матч состоится в Германии в среду, 6 мая.
В другой паре 1/2 финала Лиги чемпионов испанский «Атлетико» Мадрид сыграл вничью с английским «Арсеналом» — 1:1. Ответный матч состоится в Англии во вторник, 5 мая.
