Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Мануэль Нойер получил самую низкую оценку в матчах 1/2 финала Лиги чемпионов — WhoScored

Голкипер немецкой «Баварии» Мануэль Нойер получил самую низкую оценку по версии WhoScored в первых матчах 1/2 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщил WhoScored в социальной сети Х.

0:1 Кейн – 17'     1:1 Кварацхелия – 24'     2:1 Невеш – 33'     2:2 Олисе – 41'     3:2 Дембеле – 45+5'     4:2 Кварацхелия – 56'     5:2 Дембеле – 58'     5:3 Юпамекано – 65'     5:4 Диас – 68'    

Оценка Мануэля Нойера за матч с французским «Пари Сен-Жермен» составила 4,83. «Бавария» проиграла на выезде в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов со счётом 4:5. При этом игроки «Пари Сен-Жермен» нанесли пять ударов в створ ворот «Баварии». Ответный матч состоится в Германии в среду, 6 мая.

В другой паре 1/2 финала Лиги чемпионов испанский «Атлетико» Мадрид сыграл вничью с английским «Арсеналом» — 1:1. Ответный матч состоится в Англии во вторник, 5 мая.

Материалы по теме
ПЯТЬ — ЧЕТЫРЕ! «ПСЖ» и «Бавария» выдали лучший полуфинал Лиги чемпионов в истории. Видео
