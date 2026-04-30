Защитник «Крыльев Советов» Божин оценил «Спартак» перед матчем 28-го тура РПЛ

Защитник «Крыльев Советов» Сергей Божин высказался в преддверии матча 28-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Команды встретятся 1 мая в Самаре.

«Спартак» — хорошая и мобильная команда, много индивидуально сильных игроков, особенно в группе атаки. Будет много игры один в один, нужно как‑то этому противостоять, мы сейчас это отрабатываем. Думаю, что получится хороший матч», — сказал Божин в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Крылья Советов» идут на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Самарская команда набрала 26 очков за 27 матчей. «Спартак» набрал 48 очков и идёт на четвёртой строчке.