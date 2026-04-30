«СКА-Хабаровск» анонсировал матч Первой лиги с «Уфой» в стиле заставки АПЛ
«СКА-Хабаровск» в социальных сетях опубликовал видеоанонс матча 32-го тура Лиги Pari с «Уфой» в стиле заставки английской Премьер-лиги сезона-2012/2013. Встреча состоится в воскресенье, 3 мая. Команды будут играть на стадионе имени В.И. Ленина в Хабаровске. Начало матча — в 10:00 мск.
Видео доступно на странице «СКА-Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Уфа» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 31 очко за 31 матч. «СКА-Хабаровск» располагается на 14-й строчке, заработав 35 очков. На первом месте находится воронежский «Факел», у которого 61 очко.
