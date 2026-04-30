Воспитанник «Зенита» Кондаков: Алип взял нас с Шиловым под крыло

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков рассказал, кто в команде помогает молодым игрокам адаптироваться на взрослом уровне.

«Все помогали адаптироваться. Понятно, что старшие товарищи могут и поругать, если что-то сделал не так, но всё равно все стараются поддержать. Наверное, больше всего общаюсь с Нуриком Алипом. Он нас с Шилом взял под крыло. Нурик тоже был молодым в «Кайрате», поэтому понимает, что это такое. Он наш хороший друг», — сказал Кондаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, в текущем сезоне Даниил Кондаков провёл за «Зенит» 12 матчей и отдал три результативные передачи — это его дебютный сезон на профессиональном уровне.