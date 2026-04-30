«Будет всё: от трусов до квартиры». Александр Кержаков — о словах отца

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», московского «Динамо» и «Севильи» Александр Кержаков вспомнил о словах отца, которые он ему говорил в детстве. В составе «Зенита» Кержаков трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Карьеру Александр завершил в 2017-м.

«Мой отец вкладывал мне мысль о том, что нужно быть футболистом постоянно, потому что если ты будешь футболистом, то у тебя будет всё: от трусов до квартиры», — сказал Кержаков в четвёртой серии документального фильма «Зенит навсегда», который был опубликован пресс-службой сине-бело-голубых на Rutube.