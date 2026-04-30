«Был тем, кто о нём заботится». Александр Кержаков — о младшем брате Михаиле

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита», московского «Динамо» и «Севильи» Александр Кержаков высказался о своём брате Михаиле, который сейчас выступает за «Зенит».

«Можно просто примерно посчитать в процентном соотношении, сколько детей достигает вот этих вот высот. И насколько реален тот шанс, что ребёнок у тебя будет суперзвездой. Для брата я был, наверное, тем, кто о нём заботится. И я понимал прекрасно, что у меня такая ответственность и я должен сделать всё то, чтобы он избежал каких-то глупых ситуаций, которые могут повлиять на его дальнейшую жизнь», — сказал Кержаков в четвёртой серии документального фильма «Зенит навсегда», который был опубликован пресс-службой сине-бело-голубых на Rutube.