Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

40-летний Эшли Янг сообщил о планируемом завершении карьеры

Комментарии

Защитник «Ипсвич Таун» Эшли Янг рассказал, что 2 мая сыграет заключительный матч в профессиональной карьере. В матче 46-го тура Чемпионшипа «Ипсвич Таун» встретится с «Куинз Парк Рейнджерс».

Англия — Чемпионшип . 46-й тур
02 мая 2026, суббота. 14:30 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Не начался
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«От «Сефтон Роуд» до «Викаридж Роуд», от «Вилла Парк» до «Уэмбли», от «Олд Траффорд» до «Сан-Сиро», снова «Вилла Парк», затем на «Гудисон Парк» и, наконец, на «Портман Роуд». Это было невероятное путешествие — такое, о котором я в детстве мог лишь мечтать! Но у любой мечты должен быть финал, и суббота, возможно, станет последним матчем в моей профессиональной карьере. 23 года — и всё! Продолжение следует…» — написал Янг в социальной сети.

40-летний Эшли Янг выступал за английские «Уотфорд», «Астон Виллу», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», а также итальянский «Интер».

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android