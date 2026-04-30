40-летний Эшли Янг сообщил о планируемом завершении карьеры

Защитник «Ипсвич Таун» Эшли Янг рассказал, что 2 мая сыграет заключительный матч в профессиональной карьере. В матче 46-го тура Чемпионшипа «Ипсвич Таун» встретится с «Куинз Парк Рейнджерс».
«От «Сефтон Роуд» до «Викаридж Роуд», от «Вилла Парк» до «Уэмбли», от «Олд Траффорд» до «Сан-Сиро», снова «Вилла Парк», затем на «Гудисон Парк» и, наконец, на «Портман Роуд». Это было невероятное путешествие — такое, о котором я в детстве мог лишь мечтать! Но у любой мечты должен быть финал, и суббота, возможно, станет последним матчем в моей профессиональной карьере. 23 года — и всё! Продолжение следует…» — написал Янг в социальной сети.
40-летний Эшли Янг выступал за английские «Уотфорд», «Астон Виллу», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертон», а также итальянский «Интер».
30 апреля 2026
