Михаил Гершкович: кто ожидал, что «Акрон» обыграет «Балтику»?

Российский тренер Михаил Гершкович высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Давайте не будем загадывать по чемпиону. Сегодня «Краснодар» на одно очко впереди, но это футбол. Тут могут быть непредсказуемые вещи. Кто ожидал, что «Акрон» обыграет «Балтику»? Будем с интересном смотреть оставшиеся игры», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Санкт-петербургский «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 59 очков за 27 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», у которого 60 очков.