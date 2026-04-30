Игрок «Зенита» Кондаков рассказал об отношении к воспитанникам клуба в Санкт-Петербурге

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков рассказал, как в Санкт-Петербурге относятся к воспитанникам клуба.

«Я просто знаю, что должен играть, показывать уровень, а болельщики всегда поддержат — мы это чувствуем. Вон Вадик забил — и трибуны скандировали его фамилию. Когда узнают, что ты воспитанник, отношение сразу меняется. Иногда пишут в соцсетях: «Молодцы, трудитесь, и всё будет хорошо». Приятно чувствовать такую поддержку. Недавно нам показывали фильм: «Зенит навсегда». Там были кадры празднования чемпионства в городе, как команда ехала в автобусе и болельщики встречали её на улицах. Хотел бы и сам испытать эти чувства. Кино, кстати, классное и сериал тоже — всем рекомендую!» — сказал Кондаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.