Экс-тренер Сауся объяснил сложности адаптации игрока в «Спартаке»

Иван Бережной, бывший тренер защитника «Спартака» Владислава Сауся в «Мастер-Сатурне», объяснил сложности адаптации игрока в московском клубе. К красно-белым Саусь присоединился из «Балтики» зимой этого года.

«У Сауся была травма, но сейчас восстановился. Ничего страшного, пусть доказывает. Он принял вызов. Нет смысла складывать крылья назад. Надо принимать, терпеть и работать. Горевать нет смысла. Если сделал шаг, вставай второй ногой и стой твёрдо. Я ему сказал при переходе, что надо работать, если принял вызов. Мы с ним не говорили пока — травма есть травма.

Сейчас конец сезона. Посмотрим, как он закончит его. После будет время начать новый сезон со всеми. Думаю, Саусь всё докажет тренеру и получит свой шанс. Тем более он игрок атакующего плана. Уверен, что Владислав сильнее фланговых игроков, которые есть в команде. Он может легко усилить игру. У меня Саусь играл практически во всех группах атаки. Талалаев тоже его подключал в атаку. У Сауся футбольные мозги. Уверен, ему есть что доказать», — сказал Бережной в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.