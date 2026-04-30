Тренер «Кристал Пэлас» Гласнер рассказал о настроении в команде перед матчем с «Шахтёром»

Главный тренер английского «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о предстоящем матче 1/2 финала Лиги конференций с украинским «Шахтёром». Встреча состоится сегодня, 30 апреля. Команды будут играть на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове (Польша). Начало встречи — в 22:00 мск.

«Мы все с нетерпением ждём этого матча. Это важная игра, полуфинал с «Шахтёром». Остались четыре лучшие команды. В раздевалке отличная атмосфера — даже после поражения от «Ливерпуля» извлекли много положительных моментов», — приводит слова Гласнера официальный сайт УЕФА.

Ответный матч состоится в Англии в четверг, 7 мая.