«Понимал, что не тянет». Александр Кержаков — о первом появлении брата в составе «Зенита»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков вспомнил, как увидел первое появление своего брата Михаила в составе сине-бело-голубых. Михаил Кержаков — голкипер, сейчас 39-летний футболист выступает за «Зенит».

«Первый раз Миша, по-моему, приехал на тренировку в 2002 году. Но, конечно, никакого вау-эффекта он не произвёл. Здесь у него шансов бы не было на тот момент абсолютно. В моей карьере встречалось много вратарей даже к тому времени уже. И я понимал, что, ну, он не тянет», — сказал Кержаков в четвёртой серии документального фильма «Зенит навсегда», который был опубликован пресс-службой сине-бело-голубых на Rutube.

