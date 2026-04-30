Гершкович: не важно, на каком месте «Локо» и «Динамо» — игра за рамками турнирной таблицы

Российский тренер Михаил Гершкович поделился ожиданиями от матча 28-го тура Мир Российской Премьер Лиги, в котором встретятся московские «Локомотив» и «Динамо». Встреча состоится 1 мая.

«Игра будет сложной как для «Динамо», так и для «Локомотива». Это дерби. Не важно, кто на каком месте — эта игра за рамками турнирной таблицы. Будет острая игра, а результат будет на три исхода. С интересом жду матч. «Динамо» будет играть перед самым ответственным матчем в сезоне. Можем только предполагать, будет ли игра с «Локомотивом» репетицией перед игрой в Кубке. Но играть будет с полной отдачей», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 38 очков за 27 матчей. «Локомотив» располагается на третьей строчке, заработав 49 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 60 очков.