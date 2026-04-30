«Суперважный для нас матч». Нападающий «Зенита» Энрике — о предстоящей встрече с ЦСКА

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике да Силва высказался о предстоящем матче 28-го тура чемпионата России с московским ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 2 мая.

— Луис, впереди матч с ЦСКА. Как настроение перед этой игрой?

— Суперважный для нас матч. Необходимо выходить с максимальной концентрацией. Надеюсь, с божьей помощью добьёмся победы. Она очень важна в контексте борьбы за чемпионство, что является, безусловно, нашей целью.

— В этом туре «Зенит» играет раньше, чем «Краснодар», основной конкурент. Хорошо это или плохо?

— Могу сказать, что мы всегда должны исходить только от нашей игры, от нашей команды. Думать только о том, как хорошо выполнить нашу работу, набрать три очка, продолжать побеждать и дальше бороться только за золото, — приводит слова Энрике официальный сайт «Зенита».