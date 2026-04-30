Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
22:00 Мск
«Суперважный для нас матч». Нападающий «Зенита» Энрике — о предстоящей встрече с ЦСКА

«Суперважный для нас матч». Нападающий «Зенита» Энрике — о предстоящей встрече с ЦСКА
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике да Силва высказался о предстоящем матче 28-го тура чемпионата России с московским ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 2 мая.

Мир Российская Премьер-лига . 28-й тур
02 мая 2026, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
— Луис, впереди матч с ЦСКА. Как настроение перед этой игрой?
— Суперважный для нас матч. Необходимо выходить с максимальной концентрацией. Надеюсь, с божьей помощью добьёмся победы. Она очень важна в контексте борьбы за чемпионство, что является, безусловно, нашей целью.

— В этом туре «Зенит» играет раньше, чем «Краснодар», основной конкурент. Хорошо это или плохо?
— Могу сказать, что мы всегда должны исходить только от нашей игры, от нашей команды. Думать только о том, как хорошо выполнить нашу работу, набрать три очка, продолжать побеждать и дальше бороться только за золото, — приводит слова Энрике официальный сайт «Зенита».

Материалы по теме
Главное отличие «Зенита» от «Краснодара». В борьбе за титул — два абсолютно разных подхода
Главное отличие «Зенита» от «Краснодара». В борьбе за титул — два абсолютно разных подхода
Комментарии
