Игрок «Зенита» Кондаков: у нас с Аршавиным есть свои шутки и приколы

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков рассказал, в каких отношениях находится с известным экс-футболистом сине-бело-голубых и сборной России Андреем Аршавиным.

«У нас с Аршавиным хорошие отношения. Я могу Андрею Сергеевичу написать в любой момент. И он мне иногда пишет, интересуется делами, спрашивает, буду ли я играть в конкретном матче. Когда бываю в академии, почти всегда с ним вижусь. У нас есть свои шутки и приколы, мы можем посмеяться. Наверное, это непривычно для игроков академии — некоторые даже боятся к Аршавину подойти», — сказал Кондаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.