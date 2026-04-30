Воспитанник «Зенита» Кондаков: в основной команде нет времени расстраиваться из-за ошибок

Полузащитник «Зенита» Даниил Кондаков высказался о своём отношении к ошибкам.

«В детстве очень много переживал из-за ошибок. Папа даже ругался: «Так нельзя, ты выпадаешь из игры». Когда вырос, в голове что-то перестроилось, стал проще относиться. Иногда после матча могу спросить что-то у папы, иногда Тимощук подходит какие-то моменты обсудить. Но я понимаю, что в основной команде нет времени расстраиваться. Даже когда меня выпускают на 10 минут, надо успеть что-то за них сделать», — сказал Кондаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Напомним, в текущем сезоне Даниил Кондаков провёл за «Зенит» 12 матчей и отдал три результативные передачи — это его дебютный сезон на профессиональном уровне.