«Кордоба всё сделал как надо». Бубнов — о пенальти в матче «Краснодар» — «Динамо» Мх

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о назначении пенальти в матче 27-го тура Мир РПЛ между «Краснодаром» и махачкалинским «Динамо». Арбитр указал на «точку» после нарушения правил на нападающем чёрно-зелёных Джоне Кордобе. «Быки» в итоге выиграли встречу со счётом 2:1.

«Смотри, Кордоба — опытный футболист. Повод есть, и он всё сделал как надо. А вот молодой какой-нибудь рвался бы и не падал. И ничего бы не было. Это высокий уровень мастерства игрока и опыт. Он знает, где надо падать, а где не надо падать», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Краснодар» лидирует в чемпионате России после 27 туров, набрав 60 очков.