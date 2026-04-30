«Молодой, горячий, амбициозный». Кержаков — о желании уйти из «Зенита» в «Севилью»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков высказался о своём желании перейти в «Севилью» в сезоне-2006/2007.

«В 2006 году летом, когда в команду пришёл Дик Адвокат, в клуб пришло приглашение из «Севильи». Они хотели меня видеть в своём составе. В «Зените» знали об этом, но сказали о том, что меня отпускать не хотят. Мне очень хотелось играть там, что я недавно только видел по телевизору. Молодой, горячий, амбициозный. В тот период времени я часто общался и с президентом тогда клуба Сергеем Александровичем Фурсенко, и никакие доводы с моей стороны на него не влияли.

Меня Дик Адвокат отодвинул от состава, потому что видел моё состояние внутреннее. Клуб договорился с «Севильей», зимой меня туда продали. Спустя много времени я прекрасно понимаю клуб, что для клуба я был очень серьёзный актив и они не хотели со мной просто так расставаться», — сказал Кержаков в четвёртой серии документального фильма «Зенит навсегда», который был опубликован пресс-службой сине-бело-голубых на Rutube.