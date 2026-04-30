Агент игрока ОФИ Кризманича не стал комментировать слухи об интересе «Локо» и «Краснодара»

Агент Борна Боровец, представляющий интересы защитника греческого ОФИ Крешимира Кризманича, высказался об информации об интересе к футболисту со стороны российских «Краснодара» и «Локомотива». Ранее об этом сообщил журналист Руди Галетти.

«Мы не комментируем слухи», — сказал Боровец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

25-летний Крешимир Кризманич выступает в ОФИ с 2025 года. Его предыдущим клубом была хорватская «Горица». Футболист выступал за молодёжную сборную Хорватии. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хорватского защитника в € 1 млн. ОФИ занимает второе место в турнирной таблице плей-офф за Лигу конференций.