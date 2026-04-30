Экс-игрок ЦСКА Иванов: уже не помню, когда команда выигрывала — за тройку бороться сложно

Бывший футболист ЦСКА Василий Иванов поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура Мир РПЛ между армейцами и «Зенитом». Игра пройдёт в субботу, 2 мая, на стадионе «ВЭБ Арена».

«Матч с «Зенитом» всегда проходит интересно. Всё-таки это два сильных клуба. Но ЦСКА не в том состоянии. Результаты и психологическое состояние сейчас не очень. Армейцам будет тяжело выбраться из непростой ситуации. Уже не помню, когда команда выигрывала. Проблему видно. Что-то происходит внутри коллектива. Хорошо играли, а сейчас не могут обыграть команду с последнего места. Так что «Зенит» выглядит предпочтительнее.

Хотя сейчас тот момент, когда ЦСКА может перевернуть ситуацию. Понятно, что бороться за тройку сложно. Но надо доказывать, что команда сильная. Попали в яму, но игроки у них сильные», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.