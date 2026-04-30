Диего Симеоне прокомментировал победу «ПСЖ» над «Баварией» в Лиге чемпионов
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался по итогам матча 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА между «ПСЖ» и «Баварией» (5:4). Встреча состоялась на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. В качестве главного арбитра матча выступил Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария). Ответная игра состоится в Мюнхене 6 мая.
Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
28 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 4
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 17' 1:1 Кварацхелия – 24' 2:1 Невеш – 33' 2:2 Олисе – 41' 3:2 Дембеле – 45+5' 4:2 Кварацхелия – 56' 5:2 Дембеле – 58' 5:3 Юпамекано – 65' 5:4 Диас – 68'
«Когда игра заканчивается со счётом 5:4, все говорят: «Какой великолепный матч». Я отвечаю: одна из команд забила пять голов, другая — пять пропустила.
Я не уверен, что для нас, тренеров, это такая уж хорошая игра, но по телевизору, конечно, это смотрелось интересно», — приводит слова Симеоне Bayern&Germany в социальной сети X.
