Мелкадзе: на «Спартак» обиды нет, а на конкретных людей — есть

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе ответил, есть ли у него обида на «Спартак» в связи с тем, что он не получил полноценного шанса проявить себя в московском клубе, воспитанником которого является.

— Обида на «Спартак» есть?

— На «Спартак» — нет, есть на конкретных людей, которые принимали решение. После «Тамбова» в 2020 году я должен был быть в «Спартаке», должен был получить шанс. Я хорошо выступал тогда.

Вообще, я реализовал свой потенциал не на 100%. Я хотел бы остаться в футболе: либо тренером, либо спортивным директором какого‑то клуба. Кроме как в футболе, я себя не вижу дальше, — сказал Мелкадзе в эфире телеканала «Матч ТВ».