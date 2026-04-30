«Кубань» сообщила, что не сыграет с «Динамо-Владивосток» в ближайшем туре Второй лиги

Краснодарская «Кубань» в телеграм-канале объявила, что пропустит матч 11-го тура дивизиона «А» в группе «Серебро» Леон Второй лиги с «Динамо-Владивосток». Ранее появилась информация, что у клуба есть финансовые проблемы. Игра должна была состояться в субботу, 2 мая.

«По техническим причинам профессиональный футбольный клуб «Кубань» пропустит матч 11‑го тура Второй лиги «А» с местной командой «Динамо‑Владивосток», который должен был состояться во Владивостоке в субботу, 2 мая.

В данный момент команда готовится к следующему матчу с «Динамо‑2», который состоится 8 мая в Москве», — написано в заявлении клуба.