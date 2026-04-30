«Кубань» сообщила, что не сыграет с «Динамо-Владивосток» в ближайшем туре Второй лиги
Поделиться
Краснодарская «Кубань» в телеграм-канале объявила, что пропустит матч 11-го тура дивизиона «А» в группе «Серебро» Леон Второй лиги с «Динамо-Владивосток». Ранее появилась информация, что у клуба есть финансовые проблемы. Игра должна была состояться в субботу, 2 мая.
Россия — Leon-Вторая лига А . Группа Серебро. 2-й этап. 11-й тур
02 мая 2026, суббота. 06:00 МСК
Динамо-Владивосток
Владивосток
Не начался
Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«По техническим причинам профессиональный футбольный клуб «Кубань» пропустит матч 11‑го тура Второй лиги «А» с местной командой «Динамо‑Владивосток», который должен был состояться во Владивостоке в субботу, 2 мая.
В данный момент команда готовится к следующему матчу с «Динамо‑2», который состоится 8 мая в Москве», — написано в заявлении клуба.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 апреля 2026
-
14:26
-
14:23
-
14:17
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:59
-
13:46
-
13:44
-
13:28
-
13:26
-
13:26
-
13:20
-
13:20
-
13:18
-
13:00
-
12:57
-
12:45
-
12:35
-
12:32
-
12:24
-
12:11
-
12:00
-
11:59
-
11:50
-
11:49
-
11:29
-
11:25
-
11:15
-
11:10
-
11:10
-
11:06
-
11:03
-
11:02
-
10:57