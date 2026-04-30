Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Не мог себе представить». Кержаков — о подписании контракта с «Зенитом»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Кержаков рассказал о начале своего футбольного пути.

«Футбол в моей жизни появился с самого рождения благодаря моему отцу. Он занимался футболом в городе Дзержинске, потом переехал в Кингисепп, там уже познакомился с моей мамой, и там на свет появился я уже с заложенной ДНК футболиста. Когда я только приехал в СДЮШОР «Зенит», мне было 11 лет. Я забивал достаточно много, играя в полузащите. Но потом в один момент практически все ребята летом вытянулись. А я не дотягивал до них и потерял место в основном составе. Я был ярко выраженным игроком запаса, которого использовали, затыкая дыры в своём составе. Так продолжалось до того момента, пока я не подрос на 12 см. И в этот момент меня заметил Владимир Александрович Казачонок. Даже тогда я не мог себе представить, что я подпишу контракт с футбольным клубом «Зенит» с основным составом. Я не мог себе этого представить», — сказал Кержаков в четвёртой серии документального фильма «Зенит навсегда», который был опубликован пресс-службой сине-бело-голубых на Rutube.

