Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Ноттингем Форест — Астон Вилла. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Акроне» опровергли информацию о возможной смене главного тренера

В «Акроне» опровергли информацию о возможной смене главного тренера
Комментарии

В тольяттинском «Акроне» отреагировали на слухи о возможной смене главного тренера. Ранее в СМИ появились новости, что «Акрону» интересен главный тренер «Шинника» Артём Булойчик.

«Команда находится на ключевом отрезке сезона и сосредоточена на решении задачи по продолжению выступления в РПЛ. Удивительно видеть такого рода инсайды после победы команды в Калининграде. «Акрон» не занимается подобным поиском — эта информация не соответствует действительности. Штаб Заура Тедеева в штатном режиме готовит команду к домашней игре с лидером чемпионата», — сообщили в «Акроне» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android