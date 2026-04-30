В «Акроне» опровергли информацию о возможной смене главного тренера

В тольяттинском «Акроне» отреагировали на слухи о возможной смене главного тренера. Ранее в СМИ появились новости, что «Акрону» интересен главный тренер «Шинника» Артём Булойчик.

«Команда находится на ключевом отрезке сезона и сосредоточена на решении задачи по продолжению выступления в РПЛ. Удивительно видеть такого рода инсайды после победы команды в Калининграде. «Акрон» не занимается подобным поиском — эта информация не соответствует действительности. Штаб Заура Тедеева в штатном режиме готовит команду к домашней игре с лидером чемпионата», — сообщили в «Акроне» корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.