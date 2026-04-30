«Как чуть против шерсти, все на дыбы становятся». Бубнов — о судействе в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о жалобах отдельных представителей клубов Мир Российской Премьер-Лиги на судейство в этом сезоне.

«Почему Семак ничего не говорит по поводу этого пенальти с Махачкалой (в матче Фонбет Кубка России. — Прим. «Чемпионата»)? А сейчас возмущается… Ну почему? Почему они так себя ведут? Тот же Тедеев. Был страшно недоволен судейством вообще. Сейчас восхищается. Я говорю, там… Когда они выигрывают, они довольны судейством. Ещё ни разу не сказали, когда выиграли, что они недовольны и им помогли. Никто же так не сказал. А как чуть против шерсти, так они сразу все на дыбы становятся», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».